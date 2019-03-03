В тамбовском онкодиспансере начали оказывать два новых вида высокотехнологичной помощи

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-03T11:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Два новых вида высокотехнологичной медпомощи (ВМП) появились в Тамбовском областном онкодиспансере в этом году. Благодаря новому оборудованию жителям региона не придется ездить в федеральные клиники.

Теперь, как сообщили в областной администрации, врачи могут проводить радикальные расширенные операции при злокачественных новообразованиях на желудке и кишечнике с проведением адъювантной химиотерапии, а также лапораскопические операции при раке толстой и прямой кишки. Также медики нашего онкодиспансера осваивают новые схемы лекарственного лечения. А чтобы выявлять на ранней стадии рак прямой и толстой кишки начали выполнять новый высокоточный скрининг.

В 2019 году в рамках диспансеризации населения планируется обследовать 70 тысяч жителей Тамбовской области. Сейчас выполнили 300 исследований, в восьми случаях результат оказался положительным.

На оказание ВМП, не включенной в базовую программу медицинского страхования, из федерального бюджета поступит 2,5 миллиона рублей и почти 13 миллионов рублей выделит региональный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU