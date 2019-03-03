В тамбовском онкодиспансере начали оказывать два новых вида высокотехнологичной помощи
Два новых вида высокотехнологичной медпомощи (ВМП) появились в Тамбовском областном онкодиспансере в этом году. Благодаря новому оборудованию жителям региона не придется ездить в федеральные клиники.
Теперь, как сообщили в областной администрации, врачи могут проводить радикальные расширенные операции при злокачественных новообразованиях на желудке и кишечнике с проведением адъювантной химиотерапии, а также лапораскопические операции при раке толстой и прямой кишки. Также медики нашего онкодиспансера осваивают новые схемы лекарственного лечения. А чтобы выявлять на ранней стадии рак прямой и толстой кишки начали выполнять новый высокоточный скрининг.
В 2019 году в рамках диспансеризации населения планируется обследовать 70 тысяч жителей Тамбовской области. Сейчас выполнили 300 исследований, в восьми случаях результат оказался положительным.
На оказание ВМП, не включенной в базовую программу медицинского страхования, из федерального бюджета поступит 2,5 миллиона рублей и почти 13 миллионов рублей выделит региональный бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU