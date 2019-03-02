В Мичуринске на ремонт набережной потратят почти 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-02T14:27:51+03:00

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На заседании общественной комиссии в городе Мичуринске подвели итоги рейтингового голосования по выбору территорий, которые, по мнению жителей, необходимо благоустроить уже в этом году.

- Жители проявили активную гражданскую позиции, - рассказали в пресс-службе администрации наукограда. - В рейтинговом голосовании приняли участие 12533 человек. Абсолютным победителем голосования стал проект благоустройства городской набережной. За этот лот проголосовали 7770 человек (46,8%).

Набережная будет благоустроена в 2019 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направят 10,7 млн рублей. Вариант «Парк в пределах улиц Социалистическая и Коммунистическая в мкр. Кочетовка-3» набрал 16,7% голосов. С минимальным отрывом от второго лота - проект благоустройства «Парка Победы» в Кочетовке-5. За него проголосовали 2558 (15,4%) человек.

ИСТОЧНИК KP.RU