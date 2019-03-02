2019-03-02T14:13:36+03:00
Общество

Решение проблем тамбовских дольщиков наметили на этот год

Власти региона давали обещание разобраться с этим вопросом еще в 2018 году, но реализовать его не смогли
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Участники долевого строительства семи многоквартирных домов, официально включенных в список проблемных объектов, так и не получили квартиры, как было обещано, в 2018 году. Сейчас чиновники обладминистрации поставили новые срок – 2019-й.

Напомним, на Тамбовщине принят региональный план - график («дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Правда, в документ периодически вносятся изменения, которые откладывают сроки решений важного для дольщиков вопросов. По данным областной администрации, на сегодняшний день в эту самую «дорожную карту» включено семь проблемных домов. Это улица Московская, 30а; улица Сенько, 9а; улица Пензенская/ К. Маркса, 61/175, корпус 1; поселок Строитель, улица Строительная, 47; улица Киквидзе, 77б; улица Интернациональная, 69а, корпус 2; улица Кавказская, 1б. Всего по этим адресам заключен 721 договор долевого строительства. При этом признаны пострадавшими и включены в реестр обманутых дольщиков 328 человек.

- В 2019 году в Тамбовской области запланирован ввод четырех из семи проблемных объектов долевого строительства, - сказал Арсен Габуев. Это будут дома по улице Интернациональная, 69а, корпус 2; улице Сенько, 9а; расселят дома по улице Пензенская/ К. Маркса, 61/175, корпус 1; в поселке Строитель по улице Строительная, 47.

Кстати, дольщики последнего объекта ожидают свои квартиры в течение семи лет. Заключить договора на новое жилье людям обещали еще в конце 2018 года, но этого не произошло.

- В «дорожной карте» за подписью заместителя главы администрации Тамбовской области от 12 декабря 2 018 года Габуева А.Т. указываются сроки, которые не выполняются! – жалуется на неофициальном сайте главы региона Александра Никитина обманутый дольщик Жанна Тюрина. - Согласно документу, на 4 квартал 2018 года запланировано подписание с пострадавшими гражданами договоров участия в долевом строительстве других объектов. Этого не было сделано! На первый квартал этого года была намечена регистрация в Росреестре новых договоров. Квартал заканчивается, до сих пор не разработан и не утвержден механизм передачи квартир от застройщика к дольщикам. Нет чёткого плана действий и договоренности между всеми участниками этого затянувшегося процесса. Почему вернуть нам наши квартиры, строительство которых мы полностью оплатили, не позволяют законы? Просим вас наконец-то принять меры воздействия подчиненных и ускорить решение этого наболевшего вопроса!!!

Как пояснили в АИЖК Тамбовской области, документ, который позволил бы решить проблему дольщиков дома в поселке Строитель, подготовлен, но не подписан, из-за этого сроки передачи людям квартир снова сорваны.

Всего же в Тамбовской области в группе риска находятся 16 домов, строительство которых приостановлено или носит периодический характер. Заключено 1190 договоров долевого участия.

- Все эти дома мы держим на особом контроле, в течение последних нескольких лет занимаемся этой ситуацией, - говорит заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев. - Из шестнадцати объектов девять не включены в число проблемных. Они также находятся на нашем особом контроле. Мы следим за сроками действия разрешений на строительство, ищем пути решения достройки этих объектов.

Если верить обещаниям чиновников, в этом году планируется сдать дом по улице Интернациональная, 69а, корпус 3. В скором времени будут возобновлены работы на строительных площадках по улице Карла Маркса, 171; улице Рылеева, 46; улице Чичерина/Северо-Западная, 7/1, корпус 1. Решается вопрос с расселением участников строительства объектов по улице Советская, 192а и по улице Базарная, 126. Процедуры банкротства ведутся по двум адресам – улица Коммунальная, 72а и улица К. Маркса, 3 корпус 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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