Тамбовщина получит на развитие медицины больше полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-02T13:42:30+03:00

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Минздрав России и управление здравоохранения Тамбовской области подписали ряд соглашений, которые касаются развития отдельных отраслей медицины. На их реализацию из федерального бюджета будет выделено почти 580 миллионов рублей. Соглашения касаются широкого круга задач. На борьбу с социально-значимыми заболеваниями из федерального бюджета поступит 12,6 миллиона рублей, на развитие системы паллиативной помощи – 44 миллиона рублей. На выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрено 30 миллионов рублей. На оснащение детских поликлиник и создание в них комфортной среды регион получит свыше 64 миллионов рублей. На создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) направят 73,5 миллиона рублей.

- Отдельное соглашение касается оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которые не включены в базовую программу обязательного медицинского страхования, - сообщили в администрации региона. - В его рамках Тамбовская область получит свыше 2,5 миллиона рублей. При этом необходимо отметить, что федеральные средства выделяются на условиях софинансирования. Поэтому из регионального бюджета на реализацию указанных соглашений выделят еще более 48 миллионов рублей. Из них 20 миллионов рублей направят на выплаты земским докторам и земским фельдшерам. А почти 13 миллионов рублей – на оказание высокотехнологичной помощи.

Еще четыре соглашения предусматривают предоставление межбюджетных трансфертов. На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции поступит 2 миллиона рублей, оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – свыше 101 миллиона рублей, переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным – свыше 224 миллионов рублей и почти 5 миллионов рублей направят на расходы, связанные с созданием и заменой врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU