Тамбовчане против строительства многоэтажки возле нового сквера на улице Володарского

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-02T13:26:49+03:00

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Жители префектуры «Центральная» выступили против строительства девятиэтажного дома в районе Володарского, 39, рядом со сквером, созданном в прошлом году по проекту «Народная инициатива». Ранее в управление архитектуры и градостроительства города была подана заявка о застройке в этом районе. По мнению жителей, нельзя допустить строительства на данном участке, на это есть множество объективных причин.

- Это связано и с нарушением градостроительных норм и несоответствием технических условий данного участка. Там проходит теплотрасса, рядом автомобильные дороги, кроме того, по просьбе жителей в прошлом году был благоустроен сквер, который очень нравятся людям, и мы не хотим его потерять, - рассказал один из жителей Юрий Корнеев.

На встречу с жителями руководитель «Центральной» префектуры, председатель Тамбовской городской думы Виктор Путинцев пригласил представителей управления архитектуры и градостроительства города, которые ответили на все интересующие вопросы людей. Виктор Путинцев подчеркнул, что решение о застройке ещё не принято. Прежде должны пройти публичные слушания. Они назначены на 5 марта. В префектуре будут собраны подписи, которые затем рассмотрят на слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU