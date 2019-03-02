Мэрия Тамбова отвергла обвинения в недостаточном контроле за работой муниципальных учреждений

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-02T13:13:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации города разъяснили свою позицию по поводу претензий, прозвучавших на очередном заседании гордумы.Тогда руководство города обвинили в недостаточном контроле за деятельностью муниципальных учреждений.

Напомним, одним из вопросов, который рассмотрели депутаты, стал отчет председателя Контрольно-счетной палаты города Тамбова Александра Лапкина о результатах контрольных мероприятий в отношении ряда муниципальных учреждений в сфере культуры и молодежной политики по вопросу эффективности использования бюджетных средств. Самые существенные нарушения в ходе проверки были выявлены в муниципальном учреждении «Дом молодежи».

- Внутренний финансовый контроль и финансовый аудит за деятельностью подведомственных учреждений осуществляют все органы администрации, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств. Данная работа является приоритетом в деятельности городской власти, - пояснили в администрации города Тамбова. - В рамках данного контроля комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту были выявлены факты нарушения финансовой дисциплины со стороны руководства МАУ «Дом молодежи». Информация была представлена главе города Тамбова Сергею Чеботарёву, который поручил контрольному комитету администрации города срочно организовать проверку учреждения. В результате были вскрыты грубые финансовые нарушения, в том числе в ведении учетной и отчетной документации и еще ряд позиций, недопустимых в работе муниципального учреждения. Главу города особенно возмутили многочисленные случаи оказания платных услуг без отражения в бухгалтерской отчетности. По его поручению в установленные сроки все материалы были переданы в Управление МВД России по г. Тамбову для принятия соответствующих мер. Также материалы были направлены в прокуратуру Октябрьского района г. Тамбова для привлечения к административной ответственности руководителя учреждения. Акт проверки был доведен до директора МАУ «Дом молодежи». Проверочные мероприятия в отношении муниципального учреждения были проведены Государственной инспекцией труда в Тамбовской области.

Кроме того, как сообщают в мэрии, администрацией города были даны поручения по устранению выявленных нарушений и недопустимости их повторения, однако руководство учреждения не приняло должных мер к их исполнению. В феврале этого года по результатам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой, глава города Сергей Чеботарёв принял решение о расторжении трудового договора с директором МАУ «Дом молодежи».

- На этом фоне громкие заявления, прозвучавшие в последние дни по поводу недостаточности внутреннего финансового контроля, проводимого администрацией города, выглядят несдержанной эмоциональной реакцией, которая помимо прочего может быть связана и с личной заинтересованностью самих заявителей, - уверены в администрации города Тамбова. - Ситуация вокруг деятельности муниципальных учреждений требует беспристрастного и не ангажированного подхода. Предъявление публичных обвинений без соответствующего решения правоохранительных органов является недопустимым и также находится за гранью закона.

ИСТОЧНИК KP.RU