В северной части Тамбова на семь часов отключат электричество

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-01T17:02:17+03:00

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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, в микрорайоне «Ласки» 4 марта с 9:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия. Это связано с проведением планово-профилактических работ.

Света не будет по четырем улицам и трем проездам: Чкалова в сторону Песчаной, Чкалова в сторону Карьерной, Чкалова в сторону Каштановой, Магистральная, проезд Фруктовый; проезд Тихий, проезд Каштановый.

ИСТОЧНИК KP.RU