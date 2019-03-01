В северной части Тамбова на семь часов отключат электричество
Без света останутся жители микрорайона «Ласки»
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, в микрорайоне «Ласки» 4 марта с 9:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия. Это связано с проведением планово-профилактических работ.
Света не будет по четырем улицам и трем проездам: Чкалова в сторону Песчаной, Чкалова в сторону Карьерной, Чкалова в сторону Каштановой, Магистральная, проезд Фруктовый; проезд Тихий, проезд Каштановый.
ИСТОЧНИК KP.RU