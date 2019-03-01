В Тамбове на площади Ленина накануне 8 марта запретят остановку и стоянку транспорта
Неудобства для автомобилистов будут временными
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В связи с проведением в областном центре праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню, 7 марта, с семи утра в Тамбове на площади Ленина в районе драматического театра будет запрещена остановка и стоянка транспорта (кроме транспорта участников мероприятия).
Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, ограничение продлится до окончания мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU