2019-03-01T16:41:01+03:00
Общество

В Тамбове на площади Ленина накануне 8 марта запретят остановку и стоянку транспорта

Неудобства для автомобилистов будут временными
Ксения АЛЕШИНА
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В связи с проведением в областном центре праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню, 7 марта, с семи утра в Тамбове на площади Ленина в районе драматического театра будет запрещена остановка и стоянка транспорта (кроме транспорта участников мероприятия).

Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, ограничение продлится до окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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