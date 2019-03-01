2019-03-01T15:59:55+03:00
Общество

В Тамбове более 150 юных вокалистов показали свои таланты

Ребята приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Звонкие голоса России»
Ксения АЛЕШИНА
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В Центре дополнительного образования города Тамбова 1 марта прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Звонкие голоса России». Его участниками стали более 150 юных тамбовчан из образовательных организаций области — вокалисты и детские вокальные коллективы от 10 до 18 лет.

По традиции на конкурсе жюри оценивало академическое, народное и эстрадное пение. В этом году самым популярным среди детей стала «Эстрадная» номинация, в которой было представлено 70 вокальных номеров.

- Победителей и призеров в каждой номинации наградили дипломами управления образования и науки области. Материалы победителей будут опубликованы на официальном сайте Регионального модельного центра и направлены в Москву для заочного участия в федеральном этапе конкурса «Звонкие голоса России», - прокомментировали в управлении образования и науки по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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