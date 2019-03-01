В Тамбовской области перестали продавать льготные талоны на проезд

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-01T15:33:39+03:00

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Принимать льготные талоны в общественном транспорте Тамбовщины перестанут 1 июня. Однако вместо них предлагается использовать социальную карту. Ее можно бесплатно получить в любом отделении Сбербанка и уже начать пользоваться, предварительно пополнив баланс.

Пополнять карту можно на любую сумму. Оплата принимается в отделениях банка, терминалах, через онлайн-сервисы. Если к концу месяца сумма не израсходована, деньги сохраняются и переходят автоматически на другой месяц. Тем тамбовчанам, которые имеют стопроцентные льготы на проезд, пополнять баланс не надо.

Другие категории граждан, которые не относятся к льготным, могут купить общую транспортную карту за 100 рублей. Ее продажа начнется с 20 марта. Приобрести такую транспортную карту можно на почте, в любом отделении Сбербанка, в киосках Роспечать. После покупки баланс карты также необходимо пополнить, стоимость карты не зачисляется на счет.

- Напомним, что в апреле 2018 года глава администрации области Александр Никитин поставил задачу о запуске безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте. Теперь оплачивать проезд можно не только наличными деньгами, но и социальными транспортными картами, бесконтактными банковскими картами, смартфонами с приложениями Samsung Pay, Apple Pay, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Более подробную информацию можно получить на сайте Автоматизированной системы учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте или позвонив на номер горячей линии 8800 301 04 44. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU