На Масленицу в Ивановке тамбовчане смогут выиграть мешок сахара

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-01T15:05:15+03:00

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Среди гостей Масленицы в музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» разыграют главный приз — мешок сахара. Как сообщают организаторы, каждый билет на посещение праздника в этот день будет с сюрпризом.

Праздничные гуляния в Ивановке состоятся 9 марта в 12:00. В программе мероприятия запланированы выступление фольклорных коллективов, парад частушечников и гармонистов, выставка «Масленица на полотнах русских художников», игры, конкурсы, забавы и потехи.

Также в рамках праздника пройдут конкурс снеговиков и снежных скульптур, спортивные состязания, чемпионат по скоростному спуску на ледянках, концерт классической музыки и зимний эстрадный калейдоскоп. Не обойдется без угощений - чая, блинов с медом и медовухи.

ИСТОЧНИК KP.RU