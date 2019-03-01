На Масленицу в Ивановке тамбовчане смогут выиграть мешок сахара
Среди гостей Масленицы в музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» разыграют главный приз — мешок сахара. Как сообщают организаторы, каждый билет на посещение праздника в этот день будет с сюрпризом.
Праздничные гуляния в Ивановке состоятся 9 марта в 12:00. В программе мероприятия запланированы выступление фольклорных коллективов, парад частушечников и гармонистов, выставка «Масленица на полотнах русских художников», игры, конкурсы, забавы и потехи.
Также в рамках праздника пройдут конкурс снеговиков и снежных скульптур, спортивные состязания, чемпионат по скоростному спуску на ледянках, концерт классической музыки и зимний эстрадный калейдоскоп. Не обойдется без угощений - чая, блинов с медом и медовухи.
ИСТОЧНИК KP.RU