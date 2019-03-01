В Тамбовской области мужчина, напавший с ножом на коллегу по работе, приговорен к 7 годам колонии

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-01T14:01:33+03:00

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В Токаревском районе суд вынес приговор 46-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Как установлено следствием и судом, 7 сентября прошлого года между осужденным и его коллегой по работе во время распития алкоголя в нерабочее время произошла ссора из-за того, что мужчина оскорбил злоумышленника.

После конфликта, осужденный сходил к себе домой и взял нож. Затем он пришел к жилищу своего обидчика и стал дожидаться его возвращения. После того как он пришел, мужчина ранил его в грудь, а орудие убийство выбросил. Благодаря своевременно оказанной помощи медиков, 40-летний потерпевший остался жив.

- Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Ранее он уже отбывал наказание за убийство женщины, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU