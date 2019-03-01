В Тамбове на 13-летнего мальчика, идущего по обочине, наехал автомобиль

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-01T13:34:10+03:00

Тротуаров на этом отрезке улицы Чехова нет, поэтому пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход произошла в Тамбове 28 февраля в 15 часов 4 минуты на улице Чехова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 39-летний водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» наехал на тринадцатилетнего мальчика, который шёл по краю проезжей части. Тротуар на этом участке улицы попросту отсутствует.

- В результате происшествия ребёнок ушибы и ссадины лица и для оказания медицинской помощи был доставлен в Детскую областную больницу, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU