Житель Мичуринска до смерти избил сожителя бывшей супруги

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-01T13:30:22+03:00

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В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установлено следствием, 12 декабря прошлого года обвиняемый с компанией знакомых распивал спиртные напитки в квартире у потерпевшего. Мичуринцу не нравилось, что он сожительствует с его бывшей женой и во время общения потребовал от него прекратить общаться с женщиной. После этого мужчина несколько раз ударил нового возлюбленного экс-супруги руками и ногами по голове.

- От полученных травм головы 35-летний мужчина через два дня скончался. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU