2019-03-01T12:20:43+03:00
Происшествия

На севере Тамбова столкнулись две фуры: водителей зажало в кабинах

Понадобилась спецтехника, чтобы спасти мужчин
Ксения АЛЕШИНА
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Один из водителей во время снегопада не справился с управлением на опасном повороте и вылетел на "встречку"Один из водителей во время снегопада не справился с управлением на опасном повороте и вылетел на "встречку"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 28 февраля в 16:30 на 37-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Автомобиль «DAF FT» в составе с полуприцепом «KOEGEL», 42-летний водитель которого во время снегопада не справился с управлением на участке дороги с опасным поворотом и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Скания» в составе с полуприцепом «Шмитц». За рулем фуры находился 33-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили оба водителя. Они были госпитализированы в больницу имени Архиепископа Луки города. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, пострадавших доставали из кабин с помощью спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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