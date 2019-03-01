На Тамбовщине женщина с заразной формой туберкулеза отказывается лечиться

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-01T12:00:07+03:00

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Прокуратура Никифоровского района установила, что 31-летняя местная жительница, которая состоит на диспансерном учете в больнице в связи с открытой формой туберкулеза, уклоняется от назначенного ей обязательного лечения в стационаре.

К женщине на дом неоднократно выезжали врач-фтизиатр и медсестра противотуберкулезного кабинета, которые выписывали ей направления в медучреждение, однако больная категорически отказывалась от этого. При всем при этом, она злоупотребляет алкоголем и ведет антиобщественный образ жизни.

- Поскольку имеющееся у нее заболевание представляет повышенную опасность не только для ее здоровья, но и для здоровья окружающих людей, прокуратура направила в суд заявление о принудительной госпитализации больной для обязательного обследования и лечения в ГБУЗ «Тамбовский клинический противотуберкулезный диспансер» с немедленным обращением решения суда к исполнению, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU