2019-03-01T11:26:07+03:00
Происшествия

В Тамбовской области задержали 21-летнего автоугонщика

Парень покатался на чужой машине и бросил ее
Ирина БУРЯКОВА
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В ночь с 27 на 28 февраля на улице Глазкова в городе Кирсанове неизвестный подбором ключа проник в автомобиль "ВАЗ-2106", принадлежащий 57-летнему местному жителю. Покатавшись, злоумышленник бросил "шестерку" недалеко от места угона.

Потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию. Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли машину и злоумышленника.

- Было установлено, что угонщиком является 21-летний житель села Молоканщино. Выяснилось, что в салоне авто остались следы пальцев рук и обуви злоумышленника, так что отпираться парню было бессмысленно, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее задержанный уже попадал в поле зрения полицейских.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

ИСТОЧНИК KP.RU

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