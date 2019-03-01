В Тамбовской области пьяный мужчина пытался дать взятку полицейскому в служебном кабинете

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-01T11:00:05+03:00

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В городе Рассказово возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

По версии следствия, 24 февраля этого года подозреваемого доставили в отделение полиции для оформления административного материала за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В надежде избежать ответственности, поскольку это могло бы повлечь для него замену условного осуждения на реальное лишение свободы, в служебном кабинете он положил на стол полицейского шесть тысяч рублей. Однако страж порядка взятку не принял.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за половые преступления и угон транспортного средства, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU