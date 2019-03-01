2019-03-01T10:36:41+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе «Шевроле-Нива» влетела в большегруз

55-летний водитель легковушки погиб на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Участниками аварии стали четыре автомобиляУчастниками аварии стали четыре автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Серьезна авария произошла в Мичуринском районе на 395 километре автодороги «Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань» 28 февраля в 17 часов 40 минут. По данным регионального УГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Шевроле – Нива», который двигался в сторону города Тамбова, решил обогнать следовавший впереди автомобиль. Совершая маневр, мужчина выехал на полосу встречного движения, где в это время ехал «МАЗ 5440» с полуприцепом-цистерной. Большегрузом управлял 50-летний мужчина. От удара фуру отбросило на соседнюю полосу, где она врезалась в «Шевроле-Ниву», за рулем которой находился 63-летний мужчина. Потерявшее управление авто врезалось в «Ниву», которая спровоцировала ДТП и еще в одну иномарку.

- В результате аварии 55-летний водитель «Шевроле-Нивы» (тот самый, что выехал на встречную полосу для обгона) погиб на месте, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водители других транспортных средств не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области перестали продавать льготные талоны на проезд
На Масленицу в Ивановке тамбовчане смогут выиграть мешок сахара
В Тамбовской области мужчина, напавший с ножом на коллегу по работе, приговорен к 7 годам колонии
В Тамбове на 13-летнего мальчика, идущего по обочине, наехал автомобиль
Житель Мичуринска до смерти избил сожителя бывшей супруги
На севере Тамбова столкнулись две фуры: водителей зажало в кабинах
На Тамбовщине женщина с заразной формой туберкулеза отказывается лечиться
В Тамбовской области задержали 21-летнего автоугонщика
В Тамбовской области пьяный мужчина пытался дать взятку полицейскому в служебном кабинете
За сутки трое жителей Тамбовщины стали жертвами мошенников - лишились 136 тысяч рублей
Тамбовского производителя сосисок с антибиотиками оштрафовали на 50 тысяч рублей