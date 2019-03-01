На тамбовской трассе «Шевроле-Нива» влетела в большегруз

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-01T10:36:41+03:00

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Серьезна авария произошла в Мичуринском районе на 395 километре автодороги «Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань» 28 февраля в 17 часов 40 минут. По данным регионального УГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Шевроле – Нива», который двигался в сторону города Тамбова, решил обогнать следовавший впереди автомобиль. Совершая маневр, мужчина выехал на полосу встречного движения, где в это время ехал «МАЗ 5440» с полуприцепом-цистерной. Большегрузом управлял 50-летний мужчина. От удара фуру отбросило на соседнюю полосу, где она врезалась в «Шевроле-Ниву», за рулем которой находился 63-летний мужчина. Потерявшее управление авто врезалось в «Ниву», которая спровоцировала ДТП и еще в одну иномарку.

- В результате аварии 55-летний водитель «Шевроле-Нивы» (тот самый, что выехал на встречную полосу для обгона) погиб на месте, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водители других транспортных средств не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU