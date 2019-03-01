За сутки трое жителей Тамбовщины стали жертвами мошенников - лишились 136 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-01T10:18:39+03:00

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27 февраля в тамбовскую полицию поступило три сообщения о мошенничестве. Первое обращение было от 70-летней жительницы Тамбова, проживающей на улице Киквидзе. Женщине неизвестный пообещал огромную компенсацию за ранее приобретенные товары. Однако, чтобы получить деньги, необходимо было перечислить на счет фирмы 41 тысячу рублей. Пенсионерка поверила злоумышленникам и перевела деньги.

Следующей жертвой мошенников стала 56-летняя жительница Котовска. Котовчанке позвонил якобы сотрудник банка и во избежание несанкционированного списания денег с ее банковской карты просил сообщить реквизиты. Женщина сообщила ему коды и при помощи «мобильного банка» злоумышленник похитил с ее карты более 5 тысяч рублей.

А в Первомайском районе мошенники лишили 65-летнего мужчину 90 тысяч рублей под предлогом покупки дома через интернет-объявления.

В настоящее время стражи порядка разыскивают злоумышленников, похитивших деньги с карт жителей Тамбовщины

ИСТОЧНИК KP.RU