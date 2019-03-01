Тамбовского производителя сосисок с антибиотиками оштрафовали на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-01T09:45:55+03:00

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Тамбовский Арбитражный суд признал АО МПК «Максимовский» виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 «Нарушение изготовителем требований технических регламентов».

Ранее постановление о привлечении этой организации к ответственности вынесли специалисты Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В 2018 году они провели внеплановую выездную проверку в гипермаркете «Линия» города Тамбова и отобрали там пробы сосисок «Любительские» производства МПК «Максимовский». Образцы направили в лабораторию где выяснилось, что в колбасных изделиях содержится антибиотик тетрациклиновой группы. За это нарушение предприятию назначили штраф.

- Тамбовский производитель, не согласившись с постановлением управления, обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с просьбой снижения размера назначенного наказания, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Тамбовской области признал АО МПК «Максимовский» виновным в совершении административного правонарушения и назначил административный штраф в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU