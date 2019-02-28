2019-02-28T17:57:06+03:00
Происшествия

В Тамбове сотрудники полиции задержали велосипедного вора

Мужчина совершал кражи из подъездов многоквартирных домов
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовские полицейские раскрыли две кражи велосипедов в областном центре. В первом случае 10 декабря прошлого года вор украл из подъезда многоквартирного дома на улице Августа Бебеля двухколесный транспорт марки «Мерида», принадлежащий 59-летнему мужчине.

Вторая кража велосипеда произошла 2 февраля текущего года на этой же улице. На этот раз с площадки был похищен велосипед «Мерида-Джульет», владелицей которого является 32-летняя женщина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и задержали 43-летнего вора. Его доставили в отдел полиции, где он сознался в кражах и рассказал, что велосипеды успел продать, а вырученные деньги потратить.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тамбовщине появится мини-детский сад на 50 мест
Тамбовские «греки» отличились на первенстве России по спорту глухих
В пяти тамбовских селах строят новые ФАПы за 20 миллионов рублей
В тамбовском техническом университете выбрали самую талантливую студентку
В Тамбовской области судебные приставы "вылавливают" должников вместе с сотрудниками ГИБДД
Тамбовские коммунальщики готовятся к паводку
В Тамбове на месте снесенного здания интендантства возведут 12-тиэтажку
У двух тамбовчанок "обчистили" банковские карты
В Тамбове риелторская фирма уклонилась от уплаты НДС более чем на 7 млн рублей
Тамбовские аптеки могут лишиться лицензии из-за неправильного хранения лекарств
Полпред Президента РФ Игорь Щеголев ознакомился с процедурой открытия эскроу-счета в ЦЧБ ПАО Сбербанк
В День всех святых тамбовчанина лишили в кафе 15%-ной скидки: мужчина пожаловался в УФАС
В Тамбовской области пьяный мужчина грозился убить бывшую жену бейсбольной битой
В Тамбове 20-летний парень подозревается в незаконном хранении наркотиков
В Тамбове задержали "гаражных" воров
В Тамбове на перекрестке за «Кристаллом» авто наехало на 13-летнюю девочку