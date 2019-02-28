В Тамбове сотрудники полиции задержали велосипедного вора
Тамбовские полицейские раскрыли две кражи велосипедов в областном центре. В первом случае 10 декабря прошлого года вор украл из подъезда многоквартирного дома на улице Августа Бебеля двухколесный транспорт марки «Мерида», принадлежащий 59-летнему мужчине.
Вторая кража велосипеда произошла 2 февраля текущего года на этой же улице. На этот раз с площадки был похищен велосипед «Мерида-Джульет», владелицей которого является 32-летняя женщина.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и задержали 43-летнего вора. Его доставили в отдел полиции, где он сознался в кражах и рассказал, что велосипеды успел продать, а вырученные деньги потратить.
- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU