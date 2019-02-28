2019-02-28T17:39:58+03:00
Общество

На Тамбовщине появится мини-детский сад на 50 мест

Уже закладывается фундамент
Ксения АЛЕШИНА
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Детский сад построят в селе Старое Хмелевое Мичуринского районаДетский сад построят в селе Старое Хмелевое Мичуринского районаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области в селе Старое Хмелевое Мичуринского района закладывается фундамент под компактный детский сад, рассчитанный на три группы (50 мест). Как сообщает пресс-служба администрации региона, он строится по новому, специально разработанному проекту. Туда будут принимать малышей от двух месяцев до трех лет.

- При организации питания детей первого года жизни будет максимально сохраняться грудное вскармливание. Для этого в детском саду будут обустроены комнаты матери и ребенка. Для укрепления психического и физического здоровья малышей будут действовать различные кружки: «Футбол с пеленок», «Пляшут наши ручки», «Танцуем вместе с мамой», «В мире LEGO» и многие другие, - поясняют в управлении образования и науки по Тамбовской области.

Строительство детского сада осуществляется по программе «Создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». Известно, что объем финансирования превышает 70,3 миллиона рублей. Планируется, что учреждение примет воспитанников уже в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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