2019-02-28T17:17:04+03:00
Спорт

Тамбовские «греки» отличились на первенстве России по спорту глухих

Ребята привезли из Владимира россыпь наград
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовщина заняла второе место в общекомандном зачетеТамбовщина заняла второе место в общекомандном зачетеФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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С 23 по 25 февраля во Владимире сильнейшие греко-римские борцы разыгрывали медали первенства России по спорту глухих. Тамбовские спортсмены завоевали множество наград и прошли на первенство мира — 2019.

В соревнованиях приняли участие команды из 16 регионов страны. Тамбовщина по итогам выступления заняла второе место в общекомандном зачете. Ее честь отстаивали воспитанники спортивно-адаптивной школы и СШОР№2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина».

Ибрагим Далаев стал единственным обладателем золотой медали среди тамбовчан . Он занял первое место в весе до 55 кг, обыграв в финале представителя Тамбовской области Геннадия Борисова. Антон Бубнов (вес до 60 кг.) и Кирилл Зайцев (вес до 73 кг.) завоевали «бронзу». «Серебро» взял Левин Сергей (вес до 130 кг).

- Также наши «греки» составили конкуренцию и в вольной борьбе. Два спортсмена взяли «бронзу» на первенстве России среди юниоров 18-20 лет. Геннадий Борисов поднялся на пьедестал почета в категории до 57 кг, а Левин Сергей – до 125 кг., - прокомментировали в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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