2019-02-28T16:21:44+03:00
Общество

В тамбовском техническом университете выбрали самую талантливую студентку

Анна Милосердова покорила жюри своими вокальными данными
Ксения АЛЕШИНА
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Девушка исполнила песню «Кукушка» Виктора ЦояДевушка исполнила песню «Кукушка» Виктора ЦояФото: Пресс-служба ТГТУ
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В Тамбовском государственном техническом университете 27 февраля провели очередной промежуточный этап конкурса «Мисс ТГТУ». На этот раз участницы боролись за звание «Мисс талант», показав себя в танцах, пении, игре на музыкальных инструментах и чтении стихов.

Большинством голосов победа была присуждена студентке первого курса Технологического института Анне Милосердовой (направление «Технологическая безопасность»). Девушка исполнила песню «Кукушка» Виктора Цоя и покорила жюри красотой своего голоса, а также глубиной и эмоциональностью исполнения. Как признается Анна, она всегда занималась спортом, но на конкурсе ей захотелось чего-то более женственного.

- Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли партнеры конкурса, представители творческих профессий, модельного бизнеса, участницы прошлых сезонов «Мисс ТГТУ». Все члены жюри отметили яркость и неповторимость номеров, позволивших раскрыть таланты и личность каждой девушки. Некоторые из девушек профессионально занимаются тем или иным творчеством, были любители и даже те, кто выступал на сцене в впервые. Но номер каждой из участниц выглядел достойно и запомнился зрителям, - прокомментировали в пресс-службе ТГТУ.

Напомним, что на прошлой неделе в ТГТУ среди конкурсанток выбрали «Мисс интеллект». Ею стала студентка Технологического института Анастасия Гридчина. На следующей неделе будет определена самая дружелюбная участница. Все три победительницы промежуточных этапов гарантированно войдут в число 10 финалисток, из которых затем выберут обладательницу главного титула - «Мисс ТГТУ». Финал конкурса красоты состоится 14 марта. Обладательница короны автоматически пройдет в финал регионального конкурса «Мисс Тамбовская область».

ИСТОЧНИК KP.RU

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