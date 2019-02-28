В пяти тамбовских селах строят новые ФАПы за 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-28T16:44:13+03:00

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В Тамбовской области построят 5 новых ФАПов. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов уже ведется в селах Кочетовка Мичуринского района, Иловай-Рождественское Первомайское района и Иванково Тамбовского района. Новые объекты здравоохранения призваны повысить качество и доступность медицинской помощи сельским жителям. Так, например, ФАП в Иловай-Рождественском будет обслуживать более 800 человек взрослого населения и 300 детей, в том числе жителей села Иван-Житово и поселка Восточный. Как отметили в Первомайской центральной районной больнице, помимо фельдшера принимать пациентов будут и врачи-специалисты, для чего составят график выездных приемов.

Фото: с сайта администрации Тамбовской области

- Строительство ведется с помощью модульных конструкций, на приобретение которых из федерального бюджета выделено 9,7 миллиона рублей. В областном бюджете предусмотрено 11,8 миллиона рублей на благоустройство прилегающей территории и оснащение ФАПов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Строительство ФАПов планируется завершить в ближайшие недели, после чего пройдут торги на поставку медицинской мебели и оборудования в соответствии со стандартами.

До конца года должны принять пациентов Александровский ФАП в Знаменской районе и Новоситовский ФАП в Петровском районе. Стоимость строительства двух объектов составляет 10,7 миллиона рублей. Средства также выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU