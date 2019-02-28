2019-02-28T15:52:06+03:00
Общество

В Тамбовской области судебные приставы "вылавливают" должников вместе с сотрудниками ГИБДД

Только за 27 февраля в результате совместного рейда было взыскано 30 тысяч рублей
Ирина БУРЯКОВА
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Тамбовские судебные приставы провели в регионе акцию «Дорожный пристав». Схема работы такова: сотрудники ГИБДД останавливали машины, а приставы-исполнители проверяли автолюбителей по базе данных. В результате рейда судебные приставы взыскали с должников 30 тысяч рублей задолженности по штрафам ГИБДД.

- Совместные рейдовые мероприятия УФССП и Госавтоинспекции в регионе проводятся на постоянной основе. За 12 месяцев 2018 года в структурных подразделениях УФССП по Тамбовской области находилось 108 тысяч исполнительных производств по штрафам ГИБДД на общую сумму 99 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ведомства. - По состоянию на 31 декабря 2018 года окончено более 70 тысяч исполнительных документов на общую сумму более 62 миллионов рублей.

Управление ФССП по Тамбовской области напоминает, что электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» - это доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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