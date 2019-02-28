2019-02-28T15:29:21+03:00
Общество

Тамбовские коммунальщики готовятся к паводку

Ежедневно с территории областного центра вывозят тонны снега
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове коммунальные службы готовятся к предстоящему паводку. Как сообщили в городской администрации, всего с 1 января по 24 февраля с территории областного центра было вывезено почти 99 тысяч кубическим метров снега. Сотрудники «Спецдорсервиса» расчищают водоотводные канавы, дождеприемные колодцы, ливневые канализации и отдельные водостоки.

Для того, чтобы вода не затопила близлежащие территории, коммунальщики открыли оголовки труб на реках Паника и Жигалка. Регулярно вывозится снег с перекрестка улиц Докучаева и Терешковой, поскольку данное место находится в низине и затапливается по весне. Работы по вывозу снега проводятся и на улице Железнодорожной, на участке от Лермонтовской до Кронштадтской.

Кроме того, от снега очищены водоотводные канавы на Успенской площади и на улице Защитной, а также подъездные дороги к плотине (Пригородный лес) и к гидросооружениям (СНТ «Путеец» - район Кривого моста).

- Специалисты регулярно обследуют функциональное состояние защитной дамбы в поселке Дворики. На время пропуска весенних паводковых вод сформированы бригады из 4-6 человек для круглосуточного дежурства. С целью оперативного реагирования на подтопление и для своевременной откачки воды на проблемных участках диспетчерская служба муниципального учреждения «Спецдорсервис» круглосуточно принимает заявки от жителей по телефону 53-27-92, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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