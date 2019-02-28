У двух тамбовчанок "обчистили" банковские карты

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-28T14:27:46+03:00

У одной украли более 28 тысяч рублей, у другой - более 26 тысяч

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За минувшие сутки в Тамбовской области совершили две схожие кражи. Первая произошла 27 февраля Тамбове. Неизвестный позвонил 47-летней женщине и представился сотрудником безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что ее банковская карта заблокирована мошенниками.

- В ходе разговора неизвестный нехитрым способом узнал все реквизиты и коды доступа банковской карточки тамбовчанки. После этого обещал уладить дело, но в дальнейшем уже не выходил на связь. Мужчина посредством полученных обманным путем данных украл 28 тысяч 546 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Вторая кража произошла в городе Жердевка. 29-летней местной жительнице также позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По аналогичной схеме, что и в первом случае, злоумышленнику удалось завладеть 26 тысячами 262 рублями, которые были списаны с банковской карты потерпевшей.

- В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников. Установлено, что телефоны этих лиц зарегистрированы на территории Москвы. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU