В Тамбове риелторская фирма уклонилась от уплаты НДС более чем на 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-28T14:16:31+03:00

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В Тамбове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налога с деятельности коммерческой организации, оказывающей посреднические услуги при купле-продаже объектов недвижимого имущества.

По версии следствия, устанавливаемое на сегодняшний день лицо, умышленно включало в декларацию по налогу на НДС за 3 квартал 2017 года заведомо ложные сведения о величине налогооблагаемой базы. Впоследствии этот документ был передан в налоговый орган.

Таким образом риелторская фирма уклонилась от уплаты НДС на сумму более 7 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, а также причастного к его совершению лица, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU