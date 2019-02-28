Тамбовские аптеки могут лишиться лицензии из-за неправильного хранения лекарств
В Тамбове полицейские на этой неделе провели рейды по аптекам. Во время проверок Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области выявили нарушения действующего законодательства РФ.
Например, в некоторых аптеках не соблюдались правила хранения препаратов «Фенибут», «Тропикамид» и «Прегабалин» в крупных размерах. Кроме того, там отсутствовали учетно-отчетные документы на данные лекарства.
Также в некоторых аптечных организациях осуществлялась безрецептурная продажа лекарств, которая реализуется строго по рецептам.
- В настоящее время сотрудники регионального подразделения наркорконтроля подготовили и направили все необходимые документы в Росздравнадзор для привлечения виновных лиц к ответственности. В отношении организаций и сотрудников, которые неоднократно допускают грубые нарушения требований и условий, предусмотренных лицензией, УМВД России по Тамбовской области инициируется приостановление или лишение лицензии, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU