2019-02-28T13:25:42+03:00
Происшествия

Тамбовские аптеки могут лишиться лицензии из-за неправильного хранения лекарств

Это и другие нарушения выявили полицейские во время рейдов
Ксения АЛЕШИНА
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Кроме того, в некоторых аптечных организациях осуществлялась безрецептурная продажи лекарств, которые отпускаются строго по рецептамКроме того, в некоторых аптечных организациях осуществлялась безрецептурная продажи лекарств, которые отпускаются строго по рецептамФото: Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове полицейские на этой неделе провели рейды по аптекам. Во время проверок Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области выявили нарушения действующего законодательства РФ.

Например, в некоторых аптеках не соблюдались правила хранения препаратов «Фенибут», «Тропикамид» и «Прегабалин» в крупных размерах. Кроме того, там отсутствовали учетно-отчетные документы на данные лекарства.

Также в некоторых аптечных организациях осуществлялась безрецептурная продажа лекарств, которая реализуется строго по рецептам.

- В настоящее время сотрудники регионального подразделения наркорконтроля подготовили и направили все необходимые документы в Росздравнадзор для привлечения виновных лиц к ответственности. В отношении организаций и сотрудников, которые неоднократно допускают грубые нарушения требований и условий, предусмотренных лицензией, УМВД России по Тамбовской области инициируется приостановление или лишение лицензии, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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