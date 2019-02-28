2019-02-28T11:46:54+03:00
Общество

В День всех святых тамбовчанина лишили в кафе 15%-ной скидки: мужчина пожаловался в УФАС

Заведение признали нарушителем рекламного законодательства
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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20 февраля региональная антимонопольная служба завершила разбирательство по жалобе жителя Тамбова, который не получил в кафе обещанную рекламой заведения 15%-ную скидку.

Как следует из материалов дела мужчина, вместе с компанией, пришел в кафе-бар «Гараж» 31 октября прошлого года. В помещении бара он прочитал рекламу, которая обещала посетителям скидку в размере 15% в их день рождения.

- Увидев вышеуказанное рекламное предложение, заявитель предоставил паспорт одного из друзей, согласно которому 31.10.2018 у него был день рождения, и попросил предоставить скидку в размере 15 %, - сообщили в УФАС по Тамбовской области. - Но, согласно чеку, мужчине предоставили лишь скидку 5 % по дисконтной карте. Скидка в размере 15 % предоставлена не была, потому что, со слов сотрудников бара, 31 октября является праздничным днем – Хеллоуином, а на праздничные даты бонус не распространяется.

После проведения проверки антимонопольная служба признала кафе-бар «Гараж» нарушителем закона о рекламе.

- В рекламе не указано и не разъяснено, в какие конкретно праздничные дни (официально установленные в России праздничные дни, профессиональные праздники, памятные дни, церковные праздники и др.) скидка не предоставляется, - объясняют в УФАС по Тамбовской области. - Таким образом, рекламная информация не соответствует действительности, поскольку в ней отсутствует часть существенной информации об условиях проведения мероприятия, что вводит в заблуждение потребителей рекламы относительно получения полной и достоверной информации о предложенной акции.

По закону за такое нарушение должностным лицам грозит штраф от 4 до 20 тысяч рублей, а юридическим — от 100 до 500 тысяч рублей. Но, учитывая, что фирма не причинила вреда жизни и здоровью людей и нарушила закон впервые, на этот раз она отделалась предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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