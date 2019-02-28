2019-02-28T11:29:00+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пьяный мужчина грозился убить бывшую жену бейсбольной битой

Суд приговорил жителя Первомайского района к обязательным работам
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Первомайском районе мировой судья вынес приговор по уголовному делу по обвинению 38-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

Как установлено в суде, декабрьской ночью прошлого года подсудимый, будучи пьяным, избил бывшую супругу, с которой у него сложились непростые отношения. Затем он взял в руки бейсбольную биту и угрожал убийством, после чего наносил удары битой по ногам женщины. К счастью, ей удалось сбежать от экс-супруга.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, личности подсудимого и обстоятельств совершенного им преступления, суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские аптеки могут лишиться лицензии из-за неправильного хранения лекарств
Полпред Президента РФ Игорь Щеголев ознакомился с процедурой открытия эскроу-счета в ЦЧБ ПАО Сбербанк
В День всех святых тамбовчанина лишили в кафе 15%-ной скидки: мужчина пожаловался в УФАС
В Тамбове 20-летний парень подозревается в незаконном хранении наркотиков
В Тамбове задержали "гаражных" воров
В Тамбове на перекрестке за «Кристаллом» авто наехало на 13-летнюю девочку
В аварии на границе Воронежской области и Уваровского района погибли два человека и пострадали еще трое
У тамбовчанки на работе украли сумку с деньгами, банковскими картами и мобильником
В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, который ударил топором собутыльника и пытался его поджечь
Особенные тамбовские легкоатлеты завоевали награды в Саранске
Тамбовчане предпенсионного возраста могут получить бесплатную юридическую помощь
В Тамбовской области мужчина задохнулся в яме, наполненной семечками
На Тамбовщине сторож угнал трактор, чтобы уехать домой
Тамбовчан пырнул ножом в шею соседа за просьбу не шуметь
Тамбовский спортсмен удостоился звания мастера спорта России международного класса
Житель Тамбовщины избил женщину и сорвал с нее украшения
Около 200 спортсменов примут участие в первенстве Тамбовской области по дзюдо
Директор аэропорта «Тамбов» попал под следствие
28-летнего тамбовчанина задержали за сбыт наркотиков
Тамбовские полицейские задержали "аккумуляторного" вора
Фестиваль Козла в Мичуринске отменили из-за «неблагозвучного» названия
Тамбовская пенсионерка четыре месяца переводила деньги мошеннику за «чудодейственные» БАДы
Тамбовчанин расплатился в магазине фальшивой 5-тысячной купюрой
Тамбовские священники сыграли в футбол
В этом году в Тамбовской области пощади плодовых садов увеличат на 624 гектара
Тамбовчанка попала под автомобиль, сдававший назад