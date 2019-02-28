В Тамбовской области пьяный мужчина грозился убить бывшую жену бейсбольной битой

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-28T11:29:00+03:00

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В Первомайском районе мировой судья вынес приговор по уголовному делу по обвинению 38-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

Как установлено в суде, декабрьской ночью прошлого года подсудимый, будучи пьяным, избил бывшую супругу, с которой у него сложились непростые отношения. Затем он взял в руки бейсбольную биту и угрожал убийством, после чего наносил удары битой по ногам женщины. К счастью, ей удалось сбежать от экс-супруга.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, личности подсудимого и обстоятельств совершенного им преступления, суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU