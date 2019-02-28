В Тамбове 20-летний парень подозревается в незаконном хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-28T10:38:52+03:00

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Тамбовские наркополицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре 20-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Во время обыска дома у молодого человека было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Как показала экспертиза, он хранил у себя марихуану общей массой 90 грамм.

- Решается вопрос о возбуждении уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает лишения свободы. Проводится расследование, происхождение наркотического средства устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU