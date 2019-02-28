В Тамбове на перекрестке за «Кристаллом» авто наехало на 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-28T09:50:25+03:00

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Авария, в которой пострадала девочка-подросток, произошла 27 февраля в 12 часов 5 минут в Тамбове на улице Мичуринской в районе дома 175/40 корпус 5 водитель. Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Фиат Албеа» двигаясь по улице Мичуринской со стороны улицы К. Маркса в сторону улицы Советская наехал на 13-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть дороги на перекрестке слева направо относительно направления движения автомобиля.

- В результате аварии ребенок получил травмы, на автомобиле скорой помощи ее доставили в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», - рассказали в отделе ГИБДД по городу Тамбову. - Пострадавшей потребовалась госпитализация. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника и рваную рану лба.

13-летняя девочка после ДТП оказалась в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU