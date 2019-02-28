В Тамбове задержали "гаражных" воров

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-28T10:18:26+03:00

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Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего и 28-летнего мужчин, подозреваемых в серии краж из гаражей областного центра. По версии полиции, они совершили несколько хищений из гаражей на улицах Московской и Маркса. В основном фигуранты забирали аккумуляторные батареи, строительные инструменты, автомагнитолы и колеса.

- Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей. Как установлено, похитители проникали в строения путем сбивания или взламывания замков. Преступления были совершены в период с января по февраль, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время стражи порядка устанавливают возможную причастность этих граждан к совершению аналогичных преступлений в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU