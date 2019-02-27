В аварии на границе Тамбовской и Уваровской областей погибли два человека и пострадали еще трое

СЕГОДНЯ 18:26 2019-02-27T18:32:25+03:00

На трассе столкнулись автомобили, в которых в общей сложности находились семь человек

Изменить размер текста: A A

Страшное ДТП произошло 27 февраля в 15 часов 30 минут на автодороге «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский-В. Вершина», практически на границе Уваровского района и Воронежской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД, участниками аварии стали два легковых автомобиля: Toyota Hilux и Nissan Juke. В момент аварии в Nissan Juke помимо 45-летнего водителя находились его 20-летний сын и еще два пассажира. Молодой человек и его ровесник, находившийся в машине, погибли на месте. Водитель и второй пассажир иномарки получили травмы, их доставили в больницу.

Во второй легковушке во время аварии находились три человека, из них в больницу доставили одного. Водителю и пассажиру Toyota Hilux медицинская помощь не потребовалась.

После столкновения машины "унесло" в кюветФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- По предварительным данным водитель автомобиля Nissan Juke, по неизвестной пока причине выехал на полосу встречного движения, не исключено, что водитель пытался совершить маневр обгона, - рассказали в региональном УГИБДД. - На встречной полосе он столкнулся с Toyota Hilux, после чего обе машины выбросило в кювет. К ликвидации ДТП привлекались сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области, их помощь понадобилась для того, чтобы вытащить автомобили, выехавшие за пределы проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU