В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, который ударил топором собутыльника и пытался его поджечь

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-27T17:40:38+03:00

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В Рассказовском районе завершено расследование уголовного дела об убийстве 52-летнего местного жителя. В совершении преступления обвиняется его ранее судимый 41-летний знакомый.

Как установлено следствием, в начале ноября прошлого года обвиняемый у себя дома выпивал вместе с потерпевшим. Между ними произошла словесная ссора на «тюремные» темы, во время которой хозяин жилища ударил своего гостя несколько раз обухом топора по голове. Чтобы скрыть преступление, мужчина переместил тело на улицу и попытался поджечь.

На следующий день утром обвиняемый обнаружил, что тело не сгорело. Тогда он переместил его за сарай, обложил досками и засыпал строительным мусором, где оно пролежало до тех пор, пока его не нашли полицейские.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU