Особенные тамбовские легкоатлеты завоевали награды в Саранске

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-27T17:18:22+03:00

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В Саранске состоялись чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальным нарушением. Честь Тамбовщины на соревнованиях защищали представители школ Мичуринска и областного центра.

Тамбовские спортсмены показали хороший результат и завоевали медали. Дебютантка национального первенства Кристины Миттова из наукограда взяла сразу две награды: «золото» на дистанции 60 м. и «серебро» на дистанции 200 м. Юная легкоатлетка выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Еще одним медалистом стал Артем Баранов, который составил конкуренцию взрослым спортсменам. Молодой человек занял третье место на дистанции 3 км., а также выполнил норматив на присвоение разряда «КМС».

ИСТОЧНИК KP.RU