У тамбовчанки на работе украли сумку с деньгами, банковскими картами и мобильником

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-27T18:02:06+03:00

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23 февраля в дежурную часть поступило сообщение о краже. Полицейские выехали по указанному адресу в Тамбовский район. 41-летняя жительница поселка Комсомолец рассказала полицейским, что работает в одном из местных кафе. Там, на рабочем месте, у нее пропала сумка с 23 тысячами рублей, банковскими картами и сотовым телефоном.

- Сотрудники следственно-оперативной группы изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли следы обуви, оставленные предполагаемым преступником. Изучив детали произошедшего, оперативники составили портрет предполагаемого злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Через несколько дней сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный 19-летний житель.

- Парня доставили в отдел полиции для дачи показаний. Похищенные деньги он уже успел потратить, а телефон продал, - отметили в ведомстве. - В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный 41-летней потерпевшей.

Стражи порядка возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину). Виновному грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU