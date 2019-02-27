В Тамбовской области мужчина задохнулся в яме, наполненной семечками

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-27T16:38:27+03:00

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В Мучкапском районе на территории сельскохозяйственной организации в загрузочной яме зерноочистительного комплекса обнаружили тело 56-летнего рабочего. Причиной его смерти стало удушье в результате попадания инородных тел в гортань. По данному факту после проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Труп был найден месяц назад, 27 января.

По версии следствия, мужчина во время контроля за работой зерноочистительного комплекса провалился в загрузочную яму, наполненную семенами подсолнечника. Там он сразу же скончался в результате механической асфиксии.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, в первую очередь, соблюдение в данной сельхозорганизации требований охраны труда, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU