2019-02-27T16:15:07+03:00
Происшествия

На Тамбовщине сторож угнал трактор, чтобы уехать домой

Правда, до пункта назначения мужчина так и не добрался
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области сотрудники ДПС остановили на трассе Р-22 трактор «Беларусь». При проверке документов выяснилось, что у водителя не было водительских прав. Автоинспекторы задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что за рулем трактора находился 50-летний житель Жердевского района, который работает сторожем в фермерском хозяйстве в соседнем районе. Он признался, что угнал транспортное средство для того, чтобы добраться домой.

- Транспортное средство в исправном состоянии возвращено законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренным статьей 166 УК РФ «Угон», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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