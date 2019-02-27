2019-02-27T17:05:48+03:00
Общество

Тамбовчане предпенсионного возраста могут получить бесплатную юридическую помощь

В области принят соответственный закон
Ирина БУРЯКОВА
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27 февраля в Облдуме приняли поправки в местный закон, согласно которому жители региона предпенсионного возраста (55-60 лет для женщин и 60-65 лет для мужчин) получают право на бесплатную юридическую помощь в Государственном юридическом бюро Тамбовской области.

- Данная категория граждан может обратиться в Госюрбюро области с вопросами, связанными с предоставлением мер социальной поддержки и иных льгот, установленных законодательством области, а также с защитой их трудовых прав и свобод, - сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

Этот закон направлен на усиление защиты прав людей предпенсионного возраста в рамках повышения пенсионного возраста в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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