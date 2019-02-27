Тамбовский спортсмен удостоился звания мастера спорта России международного класса

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-27T15:16:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовский тхэквондист, воспитанник СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Алексей Ким удостоился почетного звания мастера спорта России международного класса. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве спорта РФ.

Как сообщает управление по физической культуре и спорту Тамбовской области, в прошлом году Алексей Ким стал двукратным чемпионом Европы, выполнив норматив на присвоение этого высокого звания на соревнованиях в Мариборе.

- Это достижение не только важное и значимое для спортсмена, это радостное событие для всей нашей школы, это работа тренерского состава и учреждения в целом. Как спортсмен искренне рад за Алексея, что его труд, упорство, целеустремленность и колоссальная работа оценены. Желаю чтобы он в дальнейшем подтверждал свой статус «международника», - прокомментировал директор ТОГАУ ДО «СДЮСШОР «Центр единоборств имени Е.Т.Артюхина» Сергей Минаев.

ИСТОЧНИК KP.RU