Тамбовчан пырнул ножом в шею соседа за просьбу не шуметь

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-27T15:39:12+03:00

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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Рассказовского района. Он обвиняется в покушении на убийство.

Так, по версии следствия, поздно вечером 12 декабря прошлого года этот человек в своей квартире распивал спиртные напитки с приятелем. Шум и разговоры на повышенных тонах доставляли неудобства молодому человеку из соседней квартиры. В связи с этим он пришел и сделал замечание соседу, который, возмутившись, схватил нож и нанес ему удар в область шеи.

- Несмотря на полученное ранение, 23-летнему пострадавшему удалось обезоружить нападавшего. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU