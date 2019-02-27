Житель Тамбовщины избил женщину и сорвал с нее украшения

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-27T14:45:46+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 58-летнему жителю Моршанска. Он признан виновным в грабеже с применением насилия.

Так, в июне прошлого года этот человек дома распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Во время застолья он взял топор и потребовал, чтобы гостья сняла и отдала ему цепочку и два кольца. Женщина отказалась. Тогда злоумышленник нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, голове и груди. Испугавшись, женщина передала ему два позолоченных обручальных кольца, а он сорвал с ее шеи серебряную цепочку.

- С учетом личности подсудимого, совершившего грабеж в период условно-досрочного освобождения, по совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU