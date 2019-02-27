Около 200 спортсменов примут участие в первенстве Тамбовской области по дзюдо

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-27T14:00:58+03:00

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В Мичуринске 1 марта состоится первенство Тамбовской области по дзюдо, которое примет порядка 200 спортсменов из наукограда, Тамбова, Котовска, Рассказова, Кирсанова и других муниципальных образований региона. Среди сильнейших борцов будут разыграны путевки на первенство ЦФО.

- Соревнования проводятся при поддержке Управления образования и науки Тамбовской области, управления народного образования администрации города Мичуринска, а также Мичуринского центра подготовки спортивного резерва, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Место проведения соревнований - зал дзюдо по улице Революционной, 94а. Начало в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU