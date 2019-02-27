Директор аэропорта «Тамбов» попал под следствие

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-27T13:35:55+03:00

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Директор аэропорта «Тамбов» Олег Ерченко оказался под следствием, его подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Поводом для возбуждения уголовного дела стала проверка на предмет соблюдения законодательства о закупках, которую провела в ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» Мичуринская транспортная прокуратура.

- В рамках проверки установлены многочисленные факты издания директором аэропорта Олегом Ерченко распоряжений о направлении себя в командировки в город Москву с последующей оплатой расходов, включая суточные на сумму 137 тысяч 900 рублей, которые не подлежали выплате в связи с тем, что город Москва является местом его постоянного проживания, - рассказали в Мичуринской транспортной прокуратуре. - По данному факту прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения постановления прокурора в СО Тамбовского ЛО МВД России на транспорте в отношении Ерченко возбудили уголовное дело. Ход расследования уголовного дела взят прокурором на личный контроль.

Подсчитано, что за период своего руководства (с 2018 года по сегодняшний день), директор аэропорта «Тамбов» пробыл в «командировке», то есть у себя дома в столице, 197 дней, и за все эти дни начислил себе командировочные, которые получил из облбюджета.

Известно, что иногороднему руководителю в Тамбове предоставили служебную квартиру, в которой он жил, но регистрация у него оставалась московская. За преступление, в котором подозревается директор аэропорта «Тамбов», по закону грозит наказание от штрафа в размере 150-500 тысяч рублей, до лишения свободы на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU