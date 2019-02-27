28-летнего тамбовчанина задержали за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-27T12:44:55+03:00

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В Тамбове стражи порядка на улице Песчаной по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя. С целью дальнейшего сбыта на территории города этот мужчина делал «закладки» с наркотиками.

- Оперативникам удалось выявить места, где подозреваемый спрятал запрещенные вещества. В свертках, обнаруженных полицейскими, по результатам экспертизы находились синтетические наркотики по 0,5 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Мужчину доставили в органы внутренних дел для дачи показаний. В настоящее время полицейские выявляют другие возможные разложенные им «тайники» с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU