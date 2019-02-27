Фестиваль Козла в Мичуринске отменили из-за «неблагозвучного» названия

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-27T11:53:24+03:00

Организаторы считают, что мероприятие должно поменять формат, но как, пока не решено

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«Козловские гуляния» в Мичуринске, запланированные на 10 марта, в этом году проводиться не будут. Напомним, фестиваль Козла проводился в наукограде дважды — в 2017 и 2018 годах. Организаторы связали название праздника со старинным названием города Мичуринск — Козлов. Отталкиваясь от этой «козлиной» тематики был продуман сценарий народных гуляний, участники которых нарядились в этих животных, козы были и на ярмарке, которую устроили на фестивале.

Как сообщает информационно-туристский портал Тамбовской области фестиваль был анонсирован в региональном Календаре событий на 2019 год, но 26 февраля стало известно, что по решению организаторов он отменяется. Как пояснили в администрации города Мичуринска, фестиваль Козла, в том формате, в котором он проходил ранее, не задумывался как постоянное мероприятие.

- Для того, чтобы продолжать его в том же формате, задумывалось создать музей, но экспонатов в него так и не набралось, - говорят в мэрии наукограда. - Кроме того, название фестиваля звучит, наверное, неблагозвучно, некорректно по отношению к жителям... Мероприятие, возможно, еще будет проводится, но по другому, а как, пока решается.

Несмотря на то, что фестиваль Козла в Мичуринске отменили, 9 марта горожан зовут принять участие в традиционных масленичных гуляниях с блинами и народными забавами.

ИСТОЧНИК KP.RU